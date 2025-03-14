21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Efeler Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve Fahrettin Balyurt Engelsiz Parkı özel misafirleri için bahar şenliği gerçekleştirilecek.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in hizmete açtığı Kadıköy Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi ve Fahrettin Balyurt Engelsiz Parkı, kentte yaşayan özel bireylerinin yaşamına olumlu katkılar sunmayı sürdürüyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve Fahrettin Balyurt Engelsiz Parkı, sunduğu imkânlarla kentte önemli bir ihtiyacı karşılıyor. 3 bin 595 metrekarelik bir alanda kurulan merkezde, zihinsel engeli, işitme engeli, görme engeli, ortopedik engeli, dil ve konuşma engeli, Disleksi, Otizm ve Down Sendromu gibi farklı özel gereksinimlere sahip vatandaşlar, kendilerine uygun oyun grupları, dinlenme alanları ve sosyal etkinliklerle yeni bir yaşam fırsatı buluyor. Ayrıca, merkezde yer alan 375 metrekarelik bir alanda, birebir eğitim ve terapi programlarının sunulacağı özel bir bina bulunuyor.

Merkez, 21 Mart Down Sendorumu Farkındalık Günü’nde düzenlenecek olan bahar şenliğine ev sahipliği yapacak. Saat 14.00’te başlayacak program kapsamında, yüz boyama ve balon katlama gibi keyifli etkinliklerin yanı sıra maskotlar ve palyaçolar eğlenceyi ikiye katlayacak. Ayrıca sanal ortamda gerçekleştirilecek Kapadokya turu ile katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatılacak.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.