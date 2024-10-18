Efeler Belediyesi toplumun her kesimine hitap eden etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek otizme farkındalığı artırmaya yönelik anlamlı bir resim yarışması düzenliyor.

’Çocuk Gözüyle Otizm’ temalı ödüllü resim yarışması, otizm konusunda çocukların bakış açısını ortaya koymayı hedefliyor. Efeler Belediyesi, üniversite, özel bir okul ve bir vakıf iş birliği ile düzenlenen yarışmaya; ilkokul, ortaokul ve özel eğitim kurumlarındaki öğrenciler 21 Ekim - 28 Kasım tarihleri arasında başvurabilecekler. Yarışmaya katılan çocukların eserleri, 5 Aralık 2024’te gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreni ile taçlandırılacak. Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda düzenlenecek bu etkinlikte dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Her kategoride birinciye 2 Bin TL, ikinciye Bin 500 TL, üçüncüye ise bin TL ödül takdim edilecek, ödüller bir işletmede hediye çeki olarak sunulacak. İlk 15 eser de sergilenmeye hak kazanacak. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, şartnameye efeler.bel.tr adresinden ulaşabilecek.

Yarışmanın, Efeler Belediyesi’nin otizm farkındalığını artırma ve çocukları sanata teşvik etme amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, “Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerimizin resimlerini heyecanla bekliyoruz. Otizmle ilgili her bir çalışmayı görmek için sabırsızlanıyoruz. Öğrencilerimiz resimlerini Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi veya Sağlık İşleri Müdürlüğü’müze teslim ederek yarışmaya katılabilirler” dedi.