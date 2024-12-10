Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin öncülüğünde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında kentte yapılması planlanan yol onarım, tadilat ve düzenleme çalışmalarının hazırlıkları ortak akılla başladı. Efeler Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Metin Başer ile Fen İşleri Müdürlüğü birim yetkilileri sahaya inerek mahallelerde kapsamlı incelemelerde bulundu.

2025 yılı için yapılacak çalışmaları planlamak ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla düzenlenen saha çalışmasında, mahalle muhtarlarının ilettiği talepler yerinde değerlendirildi. Ortak akıl ve iş birliğini esas alan bu yaklaşımla, sorunlar sokak sokak incelenirken, mahalle sakinlerinin katılımı da sağlanarak demokratik bir planlama süreci yürütüldü. Ata, Adnan Menderes, Çeştepe, Yedi Eylül ve İstiklal Mahallelerinde başlayan incelemelerin Efeler’in tüm mahallelerinde sırasıyla devam edeceği bildirildi.

Belediye ekiplerinin sahaya inerek ihtiyaçları yerinde görmesi ve çözüm üretme sürecine halkı dahil etmesi, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, belediyenin katılımcı yönetim anlayışından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Yetişkin ve ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çalışmalarımızla yalnızca mevcut sorunları çözmeyi değil, aynı zamanda mahallelerimizin geleceğini de birlikte planlamayı hedefliyoruz. ‘Ortak akıl, güçlü iş birliği’ ilkesiyle hareket ediyor, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projelerle mahallelerimizin yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyoruz” dedi.