Efeler Belediyesi, gündüz bakımevleri ile ilgili çıkan haberler ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde yerel bir internet haber sitesinde çıkan “4 yaşındaki çocuk, Efeler Belediyesi kreşinden atıldı” başlıklı haber ile ilgili Efeler Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Yerel bir internet haber sitesinde 24 Temmuz 2023 tarihinde saat 12.36’da yayınlanan “4 Yaşındaki Çocuk, Efeler Belediyesi Kreşinden Atıldı” başlıklı haberdeki iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Efeler Belediye Başkanı’mız Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle belediyemiz, geniş bir yelpazede sosyal hizmetler vermeye başlamıştır. Bu hizmetlerden biri de sayıları bugün 4’e ulaşan 600 çocuğun sıcak yuvası olan gündüz bakımevlerimizdir. Bu eğitim yuvalarımızda müzik, resim, satranç, spor, İngilizce yabancı dil eğitimi ve terbiye eğitimi verilmektedir. Diğer öğrencilerimizin genel terbiyesini bozacak davranışlar ve konuşmalarda bulunan çocuğumuzun ailesi defalarca uyarılmış, durumunda olumlu bir değişim olmaması nedeniyle diğer yavrularımızın eğitimlerinin zarar görmemesi için ayrılması uygun görülmüştür. Münferit bir olay üzerinden gündüz bakımevlerimize, eğitimcilerimize ve Efeler Belediyesi’ne leke çalan söz konusu haber, kara propaganda çalışmasıdır. Kirli hesaplar güden sözde haberler, bizi Efeler halkının takdirle karşıladığı başarılı çalışmalarımızdan alıkoyamayacaktır” ifadeleri yer aldı.