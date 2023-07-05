Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde çalışmalarına devam ederken, ekipler çeşitli nedenlerden dolayı kapanan yolları yeniden kullanıma açtı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri titiz çalışmalar ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Terziler Mahallesi sakinlerinin tarım arazilerine gitmek için sıklıkla kullandığı yollar çeşitli nedenlerle kapandı. Mağduriyet yaşanmaması için vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, söz konusu mahallede çalışma başlattı. Ekiplerin özverili faaliyetleri sonucunda yollar yeniden kullanıma açıldı.

Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere teşekkür etti.