Dün akşam iftar programının ardından, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi binasında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in de katılım gösterdiği programda, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından Hidayet Sayın’ın kaleme aldığı Nur Baba adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sanatla engellerin aşıldığı bu özel gecede, çok sayıda görme engelli birey ve aileleri de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Görme engelliler için erişilebilir hale getirilen tiyatro oyunu, duygu dolu anlara sahne oldu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Efeler Belediyesi ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Sayın Başkan Anıl Yetişkin’in hem fiziki hem de kültürel erişilebilirlik konularındaki duyarlılığı bizler için çok kıymetli. Görme engellilerin sosyal hayata katılımında sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Şehir tiyatroları oyuncularına ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz"

Dernek binasında sahnelenen Nur Baba oyunu, görme engelli bireylerin tiyatroya erişiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.