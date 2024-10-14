Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini kolaylaştırmak için ilçede gıda ürünü satışı yapan işletmeleri denetledi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte kapsamlı bir gıda denetimi gerçekleştirdi. Ürünlerin son kullanma tarihi, saklama şartları, etiket fiyatları ile satış fiyatları arasındaki farklılıklar ve halk sağlığını tehdit eden tüm konularda gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine gerekli yaptırımlar uygulandı.

Başkan Yetişkin ve mesai arkadaşları, denetimlere Efeler Belediyesi’nin Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda işlenen ürünlerin satışa sunulduğu Efe Bakkalardan başladı. Ürünlerin sağlıklı olması için gerekli olan tüm şartlara uygunluğu Başkan Yetişkin tarafından tek tek kontrol edildi. Sağlıklı gıdaya ulaşımın her geçen gün zorlaştığı bu dönemde yapılan uygulamaların gerekli ve memnun edici olduğunu söyleyen vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e teşekkür etti.