Sevgililer Günü’nde düzenlenen etkinlik ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Belediyemiz, etkinlik için herhangi bir mali yükümlülük altına girmemiştir. Sahne kurulumu, ses sistemi dahil tüm teknik materyaller belediyemiz bünyesinde yer almaktadır" denildi.

Efeler Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gerçekleştirdiği etkinlik ile ilgili çıkan "Konserlere para harcanıyor, işçilerin primleri ödenmiyor" iddialara yönelik açıklama yaptı. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, etkinlik kapsamında belediyenin hiç bir mali yükümlülük altına girmediği belirtildi. Konu ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada "14 Şubat Sevgililer Günü’nde Sevgi Yolu’nda düzenlediğimiz etkinlikte, bazı çevrelerce ’konserlere para harcanıyor, işçilerin primleri ödenmiyor’ şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu tür asılsız iddialara karşı kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği doğmuştur. Öncelikle, 14 Şubat’ta sahne alan Efeler Kent Orkestrası, belediyemiz çatısı altında uzun yıllardır hizmet veren, kadrosu kendi belediye personelimizden oluşan bir orkestradır. Belediyemiz, etkinlik için herhangi bir mali yükümlülük altına girmemiştir. Sahne kurulumu, ses sistemi dâhil tüm teknik materyaller belediyemiz bünyesinde yer almaktadır. Çeşitli etkinliklerde defalarca kez kullanılmıştır. Satın alma ve kiralama yöntemine başvurulmamıştır. Belediyemizin bundan önceki düzenlemiş olduğu kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi bahse konu etkinlikte de belediyemiz tek bir kuruş mali yük altına sokulmamıştır. Ülkemiz, ekonomik politikalar nedeniyle zor günler geçirmektedir. Vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarının yanında kültür ve sanat faaliyetlerine de ihtiyaç duymaktadır. Bu tür etkinlikler sayesinde sosyalleşebilmekte ve ücretsiz olarak renkli etkinliklere katılabilmektedir. Belediyemiz, tüm kısıtlamalara rağmen vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını eksiksiz şekilde sürdürmektedir. Bir kez daha tekrar etmek isteriz ki, belediyemizin mali kaynakları, halkımızın en iyi şekilde hizmet alabilmesi için kullanılmaktadır. Söz konusu algı oluşturma çabalarını besleyen haberlere itibar edilmemesini ve asılsız iddiaların doğru olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri yer aldı.