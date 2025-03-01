Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK), 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşları deprem ve afetler konusunda bilgilendirdi.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, deprem bilincini artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere devam ederken, bu kapsamda Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (EFAK) ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliğiyle, 1-7 Mart Deprem Haftası’na "Afet Farkındalık Programı" gerçekleştirilecek. Bir alışveriş merkezinde düzenlenecek etkinlik, 14.00 - 17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Etkinlikte, afet farkındalık standı kurulacak ve ziyaretçilere afetler hakkında hayati bilgiler sunulacak. Ayrıca, çocukların afet bilinciyle yetişmesi amacıyla çocuklar için boyama alanları oluşturulacak. Fotoğraf sergisi de etkinlik boyunca misafirlere açık olacak.

Etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin; "Afetlerde can ve mal kaybını önlemek yalnızca yapı güvenliği ile değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ile de mümkün. Bu tür etkinlikler, vatandaşlarımızın afetlere hazırlıklı olmasına katkı sağlıyor" dedi.