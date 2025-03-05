Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in öncülüğünde, toplumun her kesimine hitap eden projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Belediye bünyesindeki Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda kadın emeğiyle üretilen yöresel gıdalar ve kadın girişimciler ile kadın kooperatiflerinin ürünlerinin satıldığı Efe Bakkallar’da artık Çölyak hastaları için glütensiz ürünler de yer alıyor. Girne Mahallesi ve Kurtuluş Mahallesi’ndeki Efe Bakkallar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştıran yeni ürün yelpazesiyle hizmet vermeye başladı. Başkan Anıl Yetişkin, bu projeyle hem çölyak hastalarının ihtiyacına cevap verdiklerini hem de kadın emeğini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Efeler’de kimsenin sağlıklı gıdaya erişimde zorluk yaşamaması gerektiğini vurgulayan Yetişkin, "Vatandaşlarımızın taleplerine duyarlı bir belediye olarak, glütensiz beslenmek zorunda olan hemşehrilerimizin yanında olmayı görev biliyoruz. Aynı zamanda kadın üreticilerimizin emeğini değerlendirmek ve yerel ekonomiyi desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.