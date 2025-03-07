Aydın’ın en büyük ilçesi Efeler’de geçtiğimiz günlerde maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle temizlik işçilerinin eylemi ile başlayan kriz büyüyor. Belediye yönetimi tarafından eylem sırasında verilen sözlere rağmen maaşlarının halen ödenmediğini belirten belediye çalışanları ciddi bir mobbing ile karşı karşıya olduklarını ve haklarında sürekli tutanak tutulduğunu ileri sürdüler.

Efeler Belediyesine bağlı EFEBEL Şirketinin Temizlik Biriminde çalışan işçiler, maaşlarının çok az bir kısmını aldıkları için 15 Şubat’ta iş bırakma eylemi yaptı. 15-16 ve 17 Şubat tarihlerinde devam eden eylem nedeniyle Efeler ilçesi çöpler içinde kaldı. İlçenin sokaklarına çöplerin taştığı görüntülerin oluştuğu eylem, Belediye Yönetiminin maaşların ödeneceği yönünde verilen sözlerle sona ermişti.

Eylem sonrası şehirde oluşan çöp yığınlarına vatandaşlar, siyasi partiler de tepki gösterip, temizlik işçilerinin alın terinin kurumadan karşılığının en kısa sürede ödenmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Efeler Belediyesine bağlı EFEBEL şirketinin temizlik biriminde çalışan işçiler yaptıkları eylem sonrası sendika yetkilileri ve Başkan Anıl Yetişkin arasında yapılan görüşme sonrası anlaşma sağlanmıştı. Sendika yetkilileri ve Başkan Yetişkin işçilerle Kocagür Şantiyesi’nde bir araya gelip Ocak ayı maaşının 21 Şubat Cuma gününe kadar ödeneceğini bildirmiş ve işçiler eylemi sonlandırmıştı.

Yapılan mobbingler nedeniyle ciddi sıkıntı içerisinde olduklarını iddia eden bazı çalışanlar isim ve kimlik bilgilerinin gizli kalması kaydı ile Aydın Gazeteciler Cemiyeti’nde yaptıkları açıklamada temizlik işlerinde çalışan herkesin diken üstünde olduğunu belirttiler. Şu anda maaşlarının ödenmemesine tepki gösteren 148 işçi hakkında iş hukukuna aykırı davrandıkları gerekçesi ile tutanak tutulduğunu belirten belediye çalışanları "Efeler Belediyesi hem maaşımızı ödemiyor hem de belediye başkanı verdiği sözleri tutmuyor. Biz de çoluk çocuk sahibiyiz. Evimize ekmek götürme derdindeyiz. Ekmeğimiz için mücadele ederken alamadığımız alın terimizden dolayı eyleme katıldığımız için şimdi de hakkımızda tutanak tutuluyor. Ramazan ayındayız, önümüz bayram maaşlarımızı yine eksik ödediler" diyerek Belediyede huzur içinde çalışmak istediklerini ancak bunu da sağlanmadığı gibi sürekli çalışma şevklerinin kırıldığını belirttiler.