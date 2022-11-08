Efeler Belediyesi, zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri için zeytinlik yollarını açıyor.

Efeler Belediyesi, zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri için zeytinlik yollarını açıyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, görev ve sorumluluk alanındaki mahallelerde bakım gerektiren yolları yenilemeyi sürdürürken, çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşların tarla ve arazilerine giden yollarda da çalışmalarına devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay Efeler halkına verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Atay’ın vatandaşlara söz verdiği tarla yollarının asfaltlanması sürerken, zeytincilikle uğraşan vatandaşların arazilerine daha kolay ulaşabilmeleri için de zeytinlik yolları açılmaya başlandı. Fen işleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede son olarak Şahnalı, Karahayıt Mahalleleri ile Umuru Sarıçam Mevkii’nde iş makineleri ile bozuk olan yolları açtı.

Ekiplerin çalışmalarını ziyaret edip kolaylıklar dileyen zeytinlik sahipleri, Başkan Atay’a teşekkür ederek, “Önceden eşeklerle, zorluk içerisinde ulaştığımız zeytinliklerimize, Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay sayesinde araçlarımızla gidebileceğiz. Kendisinden Allah razı olsun. Fatih Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştular.

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada çalışmaların tüm mahallelerde sırayla devam edeceği bildirildi.