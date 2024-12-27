Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ilçe sakinlerinin boş vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri amacıyla yaz aylarında başlatılan ücretsiz kurslar büyük ilgi görüyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik geniş bir yelpazede sunulan kurslar, katılımcılara hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunuyor.

Efeler Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da Jimnastik kurslarına yaklaşık 170 çocuk katıldı. Pilates, zumba ve işitme engellilere yönelik pilates dersleri de Efeler’in kursları arasında yer alıyor. 160 kişi Zumba derslerinde spor ve eğlenceyi aynı anda yaşadı. 10 işitme engelli birey ise pilates eğitimine devam ediyor. Geleneklerimizi tanıtmayı, yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı da ihmal etmeyen Efeler Belediyesi, halk oyunları kursları da düzenledi. Halk Oyunları kurslarına 160 çocuk katıldı. Ayrıca sanat meraklısı çocuklara, İngilizce, spor, jimnastik ve müzik alanında eğitim verildi. Çok Amaçlı Spor Salonu’nda ise 50 yetişkin bu kurslardan faydalanmayı sürdürüyor.

Ayrıca Drama kursları da çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi görüyor. 30 öğrenci Drama kursuna katılırken, 20 öğrenci halen aktif bu kurslarda sanatla iç içe olan yolculuğuna devam ediyor. Futbol kurslarına da ilgi büyük; 60 çocuk, yeşil sahalarda hayallerinin peşinden koşuyor.

Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gitar ve bağlama kurslarına ise 35 öğrenci katıldı. Bunun yanı sıra, Felsefe ve Akıl Zekâ Oyunları kurslarına toplamda 55 çocuk katılım sağladı.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) ekibinin usta isimleri, 200 kişiye eğitim veriyor. Yurt genelindeki etkinliklerde defalarca sahneye çıkan kentin tiyatro emekçileri, sahnelediği 3 farklı oyunla 6 bin çocuğu tiyatro ile buluşturdu.

Öte yandan özel günlerde kapılarını sanatla tarihi buluşturmak için açan ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi sanat galerisiyle birçok sanatçının eserleri halkla buluşturuldu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kursların en geniş kitlelere ulaşması amacıyla halk eğitim merkezleriyle de iş birliği kurdu. Bu sayede, müzik, el sanatları ve yazarlık gibi kurslar da hayata geçirildi. Yüzlerce çocuk, genç ve yetişkin bu kurslara katılım sağladı. Öte yandan EFESEM Akademi ve Kızılcaköy Kültür Merkezi’nde İngilizce ve sanat atölyeleri kursları düzenlendi. Ayrıca Efeler Belediyesi Müzik Akademisi de geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyor.