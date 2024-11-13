Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, Efeler Belediyesi’ni ziyaret etti.

Efeler Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, belediyenin birim müdürleri ve birim yetkilileri, belediyenin görevleri ve işleyişi hakkında öğrencilere detaylı bilgiler verdi. Öte yandan Başkan Yetişkin, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve gençlerin yaşam konforunu yükseltmek için hayata geçirmeyi planladığı projelerin müjdesini verdi.

Başkan Yetişkin, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığının farkında olduğunu belirterek, “Sizler için Kent Lokantası ve Kız Öğrenci Misafirhanesi projelerimiz için çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Işıklı Mahalle’mizdeki yurtların bulunduğu bölgeye bir kafeterya açmayı planlıyoruz. Burada, öğrencilerimizin sosyalleşebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Umarım ilerleyen dönemde birlikte çalışma fırsatımız olur. Umut ediyorum ki, sizler ileride ilçeleri, illeri hatta tüm ülkeyi yönetirsiniz. Biz de sizin için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ayten Can ve öğrenciler, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür ederek, etkinliğin oldukça keyifli ve verimli geçtiğini ifade etti.