Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eylül ayında Umurlu Mahallesi’nde 3897, 3863, 3884 ve 4116 numaralı sokaklarda kapsamlı bir yol düzenleme çalışması gerçekleştirdi. İhtiyaca göre asfaltlama ve parke taşı döşemeleri yapılarak mahalle sakinlerine daha güvenli ve modern yollar sunuldu.

Efeler Belediyesi, ilçenin çeşitli mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Umurlu Mahallesi’nde belirlenen sokaklarda yol düzenleme çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışmalarının vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırma açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Başkan Yetişkin, “Mahallelerimizdeki yolları ihtiyaçlara göre düzenliyoruz ve halkımızın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İlçemizde daha modern bir yol ağı oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalar sonrasında memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Yetişkin’e teşekkür ederek, “Yıllardır bozuk olan yollarımız nihayet yenilendi. Hem araçlarımızla hem de yaya olarak daha rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyoruz. Çocuklarımız okuldan dönerken artık toz ve çamur içinde kalmıyor. Yeni yollar gerçekten büyük bir rahatlık sağladı. Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Başkanımız Anıl Yetişkin’e ve belediye ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.