Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki bölgelerde kapsamlı temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, şehri adım adım temizleyerek halkın yaşam kalitesini artırıyor. Son olarak Yedi Eylül Mahallesi’nde park ve yeşil alanlardaki uzayan çimler biçildi ve ağaçlar budandı. Cadde ve sokakların yanında çöp konteynerleri de tazyikli su ile yıkandı. Böylece mahalle hem hijyen hem de estetik açıdan daha güzel bir görünüm kazandı.

Mahalle sakinleri, yapılan bu kapsamlı temizlik çalışmalarından dolayı Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Ekiplerin özverili çalışmaları, mahallede yaşayanların memnuniyetini artırdı.

Efeler Belediyesi, bu temizlik faaliyetlerinin sırayla diğer bölgelerde de devam edeceğini duyurdu.