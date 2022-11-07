Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçmesine öncülük ettiği, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) yeni yeteneklerle buluştu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın hayata geçmesine öncülük ettiği, Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) yeni yeteneklerle buluştu.

Tiyatroya gönül veren adaylar, EBŞT Tiyatro Atölyelerine katılabilmek için Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ile Muzaffer İzgü Tiyatro ve Konferans Salonu’nda düzenlenen yetenek sınavında ter döktü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu Tiyatro Atölyeleri, 2022-2023 dönemi genç ve yetişkin grupları için yetenek sınavı düzenledi. Günler öncesinden Efeler Belediyesi’ne başvurularını yapan adaylar, atölyelere katılabilmek için yeteneklerini sergiledi.

Sınavlara, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rekor katılım gerçekleşti. 144 aday yetişkin, 62 aday ise genç grubunda alanında uzman jüri karşısına çıkarak performans sergiledi. Sonuçların bizzat aranarak adaylara duyurulacağı ifade edilirken, yakın zamanda eğitimlerin başlayacağı bildirildi. Atölye eğitimleri çerçevesinde kursiyerlere; temel oyunculuk, sahne bilgisi, dramaturji, drama, oyun yazarlığı gibi konularda eğitimler verilecek. Kursiyerler yıl boyunca EBŞT’nin düzenlediği etkinliklerde görev alacak.