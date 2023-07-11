Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), Sardes 8. Uluslararası Dionysos Şenliği ve Tiyatro Eğitim kampına katıldı. Ekip, gerçekleştirdiği atölye çalışmaları ve sahnelediği oyunlarla şenliğe renk kattı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kurulmasına öncülük ettiği EBŞT, ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinde sahne almaya devam ediyor. EBŞT, Manisa Salihli’deki Sardes Artemis Tapınağı bölgesinde düzenlenen Sardes 8. Uluslararası Dionyos Şenliği ve Tiyatro Eğitim kampında yer aldı. Sergilediği oyunlarla katılımcılara keyif dolu anlar yaşatan EBŞT ekibi, şenlik alanındaki sahnede 7 Temmuz Cuma akşamı Doğaçlama Tiyatro Gösterisi, 8 Temmuz akşamı ise “Hamdi’nin İşleri” adlı ortaoyununu sanatseverlerle buluşturdu. Şenliğin eğitim programları çerçevesinde Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanat yönetmeni dramaturg-yazar Serkan Fırtına “Oğuz Atay’ın Eserlerinde Oyun Kavramı ve ‘Oyunlarla Yaşayanlar’ Adlı Oyunun Dramaturjik İncelemesi” atölyesini ve şehir tiyatrosu oyuncu ve eğitmenlerinden Mehmet Emektar da “Oyunculukta Amaç ve Engeller” atölyesini gerçekleştirdi. Efeler’in kültür elçisi olan EBŞT ekibi, şenlikte kortej yürüyüşüne katıldı ve Efeler Belediyesi Kültür Yayınları aracılığıyla okuyucuların beğenisine sunulan eserlerin tanıtımını yaptı.

Yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Yönetmen Rasim Aşın’ın üstlendiği tiyatro şenliğine; ülkenin dört bir yanından tiyatro ekipleri, yönetmenler, eğitimciler, öğrenciler ve yazarlar katıldı. Sanat şöleninde alanında uzman isimler; yazarlık, sanat eleştirisi, oyunculuk, drama, yönetmenlik, fotoğraf, pantomim gibi alanlarda ücretsiz eğitim veriyor. Birçok sanatseverin gönüllü desteği ile sekiz yıldır aralıksız düzenlenen şenlik, yerli ve yabancı birçok tiyatro severi çatısı altında buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl, 6 Temmuz Perşembe günü başlayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören etkinlikler, 16 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.