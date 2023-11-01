Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT) pandomim ekibi, Muğla Tiyatro Festivali’ne katıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kurulmasına öncülük ettiği EBŞT, kentin kültür ve sanat elçisi olmayı sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe katılarak tiyatro severlerle buluşan EBŞT pandomim ekibi, Muğla Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği tarafından organize edilen ve Muğla’da ilk kez düzenlenen tiyatro festivaline katıldı.

Saburhane Meydanı’nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde sanat için adımlar atıldı. Yürüyüşün ardından ASEM Sanat ve Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının yaptığı pandomim gösterisi izleyicilerden alkış topladı. Renkli etkinliklerin devam eden festival, 4 Kasım Cumartesi günü sona erecek.