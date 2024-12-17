Efeler Belediyesi, ilçe genelinde yıkılma riski bulunan binaların yıkımlarına devam ediyor.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına faaliyetlerini titizlikle sürdüren Efeler Belediyesi, kent genelinde yıkılma riski taşıyan binaların yıkımını sürdürüyor. Bu kapsamda, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi’nde riskli olduğu belirlenen bir binanın yıkımını gerçekleştiriyor. Çalışmalar, uzman ekiplerin kontrolünde, muhtemel tehlikelere karşı büyük bir dikkatle yürütülüyor. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yol ve bina çevresinde gerekli işaretlemeler ve tedbirler alınarak ayrıca bölgeye giriş çıkışlar kısıtlanarak, muhtemel risklerin önüne geçildi. Yıkımın tamamlanmasının ardından, bölgedeki diğer riskli yapılar için de gerekli değerlendirmeler yapılarak, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.