Efeler Belediyesi personeline yönelik hazırlanan ve 2 hafta boyunca devam eden temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandı.

Efeler Belediyesi personeline yönelik hazırlanan ve 2 hafta boyunca devam eden temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın talimatıyla düzenlenen eğitimler, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde Efeler Belediyesi işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları tarafından verildi. Eğitimlerde çalışanlara iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumada alınması gereken tedbirlerin önemi vurgulandı. Ayrıca çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek tehlikeli durumların ve tehlikeli davranışların yaşanmaması ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesinde devlet-işveren ve çalışanların sorumlulukları da anlatıldı. Eğitimlerde iş kazaları, ilk yardım, tehlike ve riskleri önemseyerek gerekli önlemlerin alınması, yangın anında yapılması gerekenler, gürültünün zararları, ağır kaldırma ve yasal mevzuat hakkında çalışanlara bilgi verildi. Eğitimin ardından tüm personele konu ile ilgili sınav yapıldı.