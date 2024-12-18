Efeler Belediyesi, çalışanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitim Programı başlattı. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri sınıfında görev yapan personele yönelik eğitimler, Çeştepe Kültür Merkezi’nde başladı.

Yaklaşık bin 250 çalışanın katılacağı eğitimler, belediyenin işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları tarafından veriliyor. İki hafta sürecek programda, iş kazalarının önlenmesi ve güvenli çalışma yöntemleri konularında kapsamlı bilgiler sunulacak. Eğitim programı, çalışanların yasal hakları ve yükümlülükleri, iş güvenliği ekipmanlarının doğru kullanımı ve risklere karşı alınması gereken önlemler gibi konuları kapsıyor. Efeler Belediyesi, çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin tüm çalışmalarının önünde olduğunu ifade ederek, “Mesai arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak, belediyemizin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Bu tür eğitimlerle çalışma ortamlarımızı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Personelimizin sağlığı ve güvenliği her şeyden önemli” dedi.