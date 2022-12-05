Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor.

Efeler Belediyesi, ‘Yazarlar Efeler’de Buluşuyor’ etkinlikleri çerçevesinde Gazeteci ve Yazar Nebil Özgentürk’ü ağırlayacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tarihçi yazar Sinan Meydan’ı vatandaşlarla buluşturan ve Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Atay, Yazarları Efeler’de konuk etmeye devam edeceklerini müjdelemişti. Çok kısa bir zaman içinde yeni bir etkinliğe imza atmaya hazırlanan Efeler Belediyesi, 7 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ü vatandaşlarla buluşturacak.

Başkan Atay, Efeler halkını, Özgentürk’ün söyleşisine davet ederek, “Yazarlar Efeler’de Buluşuyor etkinliklerimize ara vermeden devam edip, yazarlarımızı düzenli olarak Efeler halkımızla buluşturmayı sürdüreceğiz. Gazeteci yazar ve ünlü belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk’ü Efeler’imizde ağırlayacak olmaktan mutluyuz. Tüm vatandaşlarımızı çarşamba günü saat 18.00’de Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğimiz bu anlamlı söyleşiye davet ediyorum" diye konuştu.