Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türk Halk ve Türk Sanat Müziği korolarının yeni dönem seçmelerine katılarak sanatseverlerin heyecanını paylaştı.

Efeler Belediyesi koordinesinde yürütülen Türk Halk ve Türk Sanat Müziği Koroları’nda, yeni dönem çalışmalarına başladı. Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde usta isim Nedim Tarımcıoğlu şefliğinde gerçekleşen koro seçmelerinde müzisyenler yeteneklerini sergiledi. Performansları ilgiyle dinleyen Başkan Anıl Yetişkin, etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, Efeler’i kültür ve sanatla daha da güçlü bir kent haline getirme hedeflerini vurguladı.

Başkan Yetişkin, “Sanat, bir toplumun ruhudur. Bizler, Efeler’i kültür ve sanatın kalbinin attığı bir şehir yapmaya kararlıyız. Sanatçılarımızın ve sanatseverlerimizin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.