Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, kırsal mahallelerdeki yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal bölgelerde yaşayan çiftçiler için tarım arazilerine ulaşımda kullanılan yolların düzeltilmesi, ekonomik açıdan önemli bir avantaj sağlıyor. Akaryakıt giderlerinden tasarruf sağlayan çiftçiler, aynı zamanda tarım ürünlerini daha temiz ve düzgün şekilde tüketiciye ulaştırabiliyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zeytinköy ve Dalama Mahallelerinde kapsamlı bir yol düzenleme çalışması başlattı. Mevsimsel etkenler ve diğer nedenlerle bozulmuş olan yollar, ekiplerin titiz çalışmaları sonucu tekrar kullanılabilir hale getirildi.

Mahalle sakinleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.