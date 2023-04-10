Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Kuyucular Mahallesi sakinlerinin ev ve bahçelerine ulaşmak için kullandıkları yol, geçen hafta etkili olan yoğun yağış nedeniyle kapandı. Mağdur olan vatandaşlar, Efeler Belediyesi’nden yardım istedi. Talebi yerine getirmek için vakit kaybetmeden işe koyulan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki yol açıldığı için mutlu olduğunu belirten mahalle sakini İhsan Koralı, “Evimize ve bahçelerimize bu güzergâhtan ulaşabiliyoruz. Bu yol kapalı olursa günlük ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. İşe gidemiyoruz. Hayvanlarımızın da bakımını yapamıyoruz. Yağış şiddetli olunca yol kapandı. Muhtarımıza durumu bildirdik. Bizim adımıza belediyeden yardım istedi. Çok kısa sürede iki iş makinesi ile geldiler ve yolumuzu açtılar. Bugüne kadar tüm isteklerimizi yerine getiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere çok teşekkür ederim” diye konuştu.