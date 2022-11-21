Efeler Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’na katıldı.

Efeler Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’na katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 3 gün boyunca devam eden Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu Fuar İzmir’de gerçekleşti. Sempozyumda kamu ve yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, mevzuat ve standartlar, pratikte yaşanan sorunlar, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri sunuldu, katılımcılar arasında deneyim ve bilgi alışverişi yapıldı. Yerel yönetimlerde iş güvenliği, çalışan sağlığı çalışmaları gibi temel konuların ayrıntılı olarak ele alındığı sempozyuma, Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü İşyeri Hekimi Dr. Eralp Atay ile Efeler Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü İş Güvenliği Uzmanı Ali Seydi İnan, İş Güvenliği Uzmanı Alp Özboyacı ve İşyeri Hekimi Dr. Hümeyra Durdu katıldı.