Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği projelerle kentin kültürel mirasına katkıda bulunmayı sürdürüyor. Bu durumun son örneği olan “1. Efeler Film Günleri” bir alışveriş merkezinde düzenlenecek. Festivalde ilçeyi anlatan “Efelerin Efesi” filmi de gösterime sunulacak.

Edebiyat tutkunlarına “1. Efeler Kitap Günleri” ile unutulmaz günler yaşatan Başkan Atay, usta sanatçılar ve Efeler halkının desteğiyle 17-20 Ekim arasında “1.Efeler Film Günleri”ni düzenleyecek. Şehrin öyküsünü beyaz perdeye taşıyan “Efelerin Efesi” isimli film de bu anlamlı etkinlikte sinemaseverlerle buluşacak. Senaristliğini, yapımcılığını ve yönetmenliğini tiyatro ve sinema oyuncusu Veysel Diker’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda usta isimler; Altan Erkekli, Ayşegül Şamlıoğlu, Fulden Akyürek, Berrin Arısoy ve Hülya Şen yer alıyor. Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile yerel halktan isimlerin de rol aldığı “Efelerin Efesi” filminin çekimleri Efeler’de tamamlandı. Filmin mekânları arasında belediye tarafından hizmete açılan; Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı, Yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası, Otizm Yaşam Merkezi ve Kitap Kafeler yer aldı. Festivalde duayen oyuncu Altan Erkekli’nin rol aldığı; Sınav, Babasının Kızı ve Ağır Romantik isimli filmler de gösterime sunulacak.

“Takvim açıklandı”

Efeler’de 4 gün boyunca sürecek film şöleninin programı şu şekilde olacak; 17 Ekim Salı günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek olan açılış kokteylinin ardından saat 19.00’da “Efelerin Efesi” filmi ile festivalin galası yapılacak. 18 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da “Sınav” filmi gösterime sunulacak. Aynı gün saat 19.00’da ilçenin öyküsünü anlatan “Efelerin Efesi” filmi tekrar izleyicilerle buluşacak. 19 Ekim Perşembe günü de hız kesmeden sürecek olan sinema şöleninde “Babasının Kızı” isimli film saat 16.00’da, “Efelerin Efesi” ise 19.00’da beyaz perdeye yansıtılacak. 20 Ekim Cuma saat 14.00’te “Ağır Romantik”, 16.00’da ise “Efelerin Efesi” filmlerinin gösteriminin ardından festival sona erecek.

Başkan Atay, sinemaseverleri davet etti

Efeler’in kültür ve sanatla anılan bir kent olması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm sinema meraklılarını 1. Efeler Film Günleri’ne davet etti. Başkan Atay, “Efeler’in her alanda büyümesi, gelişmesi, kültür ve sanatla anılan bir şehir olması için elimizden gelen tüm çabayı çalışma arkadaşlarımla birlikte sarf ediyoruz. Ülkemizin saygın sanat emekçilerini konuk edeceğimiz ve ilçemizi konu alan ‘Efelerin Efesi’ filmini de yayınlayacağımız 1. Efeler Film Günleri’nde tüm sinemaseverlerle buluşmayı diliyorum” dedi.

1. Efeler Film Günleri’ne katılmak isteyenler, ücretsiz davetiyelerini Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi ve Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edebilecek.