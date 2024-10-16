Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, hayata geçirdiği proje ve uygulamalarla kentin bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlere katma değer sunmayı sürdürürken, belediyeye ait Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası kestane şekeri üretimine başladı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları, temel belediyecilik hizmetlerinde eksiksiz devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışının da en güzel örnekleri Efeler’den yurdun dört bir yanına takdir topluyor. Başkan Yetişkin, Efeler’in bereketli topraklarında yetiştirilen ürünlerle ilgili de çalışmalar yürütüyor. Faaliyetler sayesinde ürünler hak ettiği satış değerine kavuşuyor ve üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesi amaçlanıyor. Başkan Yetişkin’in bu çalışmaları, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yaşadığı zorluklar katlanarak artan çiftçilere nefes oluyor.

Başkan Yetişkin, bu durumun son örneğini ülkemizde en çok Aydın’da üretilen kestane ile gerçekleştirdi. Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda kestane şekeri üretimi başladı. ‘Anavatanında en lezzetli haliyle’ sloganı eşliğinde satışa sunulan Efeler’in kestane şekerleri; Efe Bakkallar, bazı zincir marketler ve çevrimiçi satış mağazasında vatandaşların beğenisine sunuldu.