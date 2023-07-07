Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, görev ve sorumluluk alanında bulunan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Yürüttüğü titiz çalışmalar ile vatandaşların takdirini toplayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yılmazköy Mahallesi ile İmamköy Mahallesi arasındaki yolda kargı temizliği gerçekleştirdi. Sürücülerin görüş açısını azaltan ve kaza riskini yükselten kargıların biçilmesi için kolları sıvayan Efeler’in yeşil ekipleri, yürüttükleri özenli faaliyetleri sonucunda bölgeyi kargılardan arındırdı. Çalışmalar nedeniyle memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekiplere teşekkür etti.