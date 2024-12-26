Yurt genelinde etkili olan yağışlar, Efeler’de bazı yolların kapanmasına neden olurken, Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı ve etkin çalışmaları sonucunda yollar kısa sürede kullanıma açıldı.

Yoğun yağış nedeniyle; Yukarı Kayacık, Aşağı Kayacık, Armutlu ve Dalama-Yeniköy mahallelerinde meydana gelen su taşkınları ve kaya parçalarının yerinden kopması sonucu bazı yollar kapandı. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak kapanan yolları tekrar kullanıma açtı. Çalışmalar sonucunda evlerine ve tarım arazilerine ulaşım sağlayabilecekleri yollara yeniden kavuşan vatandaşlar, hızlı müdahale için Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini iletti.