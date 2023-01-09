Efeler Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile hem can dostlarını besliyor hem de yemek israfının önüne geçiyor.

Efeler Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile hem can dostlarını besliyor hem de yemek israfının önüne geçiyor.

Efeler Belediyesi, düzenli olarak sürdürdüğü sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına kış mevsiminde hız verdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem can dostlarını besleyen hem de yemek israfının önün geçen projesini sürdürüyor. Proje çerçevesinde kentte faaliyet gösteren kamu kurumlarındaki ihtiyaç fazlası yiyecekler her gün düzenli olarak toplanıyor. Toplanan gıdalar, sevimli dostlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve yemek bulmakta zorlandıkları bölgelere bırakılıyor. Efeler Belediyesi ekipleri, sadık dostlarımızın sadece karnını doyurmakla yetinmiyor her birine sevgi de gösteriyor. Kış mevsimi ile birlikte yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için Efeler halkını duyarlı olmaya davet eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Soğuk havanın etkili olduğu bugünlerde, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için çalışmalarımızı artırıyoruz. Vatandaşlarımızı da evlerinin önüne bir kap mama ve su koyarak duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.