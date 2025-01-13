Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi’nde moloz döktüğü tespit edilen bir kişiye 18 bin 330 TL para cezası kesti.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve mesai arkadaşları, kamu düzenini sağlamak ve çevreyi korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ovaeymir Mahallesi’ne moloz döken bir kişiyi tespit etti. Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu eylemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesine aykırı olduğu belirlenerek, ilgili kişiye 18 bin 330 TL para cezası kesildi. Denetimler sayesinde hem çevre düzeninin korunduğu hem de vatandaşların bu konudaki bilincinin yükseltildiği aktarıldı.