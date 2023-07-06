Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Balıkköy Mahallesi’nde vatandaşların tarım arazilerine daha rahat ve hızlı ulaşabilmesi için yeni yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri görev ve sorumluluk alanındaki bölgelerde vatandaşların yaşamını kolaylaştırmayı sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yeni çalışma adresi Balıkköy Mahallesi oldu. Tarım arazilerine ulaşmak için kullandıkları yolun çok uzun olması nedeniyle rahatsızlık duyan mahalle sakinleri, konunun çözüme kavuşturulması için Efeler Belediyesi’ne başvurdu. Talebe kayıtsız kalmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, söz konusu mahallede çalışma başlattı. Ekiplerin özenli faaliyetleri sonucunda Balıkköy Mahallesi’nde yaşayanlar yeni yollarına kavuştu.

Yeni yol açıldığı için mutlu olduklarını ifade eden Balıkköy Mahallesi Muhtarı Muammer Akmaz, “Tarım arazilerimize ulaşmak için yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki yolu kullanmak zorundaydık. Hem uzun hem de konforsuz bir yoldu. Yeni yolumuz sayesinde mesafe 6 kilometre kısaldı. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacağız. Her zaman yanımızda olan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.