Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç için belediyenin hizmet binası önünde veda töreni düzenlendi.

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Münür Alikoç kalp krizi nedeniyle 63 yaşında yaşamını yitirdi. Alikoç için Efeler Belediyesi hizmet binası önünde veda töreni gerçekleştirildi. Alikoç’un özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören TÜM BEL-SEN Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Türkmen’in yaptığı konuşma ile devam etti. Hüzün dolu anların yaşandığı veda töreninde gözyaşları eşliğinde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Alikoç ile hatıralarını paylaşarak, “Atatürk ilkelerine bağlı bir insandı. Çağdaş bir Türkiye’yi arzuluyordu. Örgütlenmeye çok önem veriyordu. Fırsat eşitliğinin oluşturulması için cansiperane çalışıyordu. Başımız sağ olsun mekanı cennet olsun” dedi.

Törenin ardından Alikoç’un naaşı defnedileceği Sultanhisar’ın Yağdere Mahallesi’ne uğurlandı. Belediye hizmet binası önündeki törene; Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, TÜM BEL-SEN Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Bülent Türkmen, birim müdürleri ile Alikoç’un ailesi, sevenleri ve tüm belediye personeli katıldı.