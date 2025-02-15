Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşları yürüttükleri faaliyetlerle daha güvenli ve daha estetik bir kent oluşturmak için görev ve sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürürken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehirdeki ağaçları buduyor ve bakımlarını yapıyor.

Sırasıyla tüm mahallelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin yeni adresi Cumhuriyet ve Adnan Menderes mahalleleri oldu. Dalları uzayan ve elektrik tellerine temas etmesi halinde ciddi tehlike oluşturan ile yıkılma riski bulunan ağaçların dalları budandı. Bu sayede, vatandaşların daha güvenli şekilde yaşaması sağlandı. Aynı zamanda estetik bir şehir görünümü de Efeler’e kazandırılmış oldu. Çalışmalar nedeniyle memnuniyet duyduklarını ifade eden ilçe sakinleri, Başkan Anıl Yetişkin ve ekibine teşekkür etti.