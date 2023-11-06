Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kitap Kafelerin 13’üncüsü açılıyor.

Ders çalışmak, kitap okumak ve araştırma yapmak isteyenlere konforlu bir ortam sağlayan Kitap Kafeler Efeler’in dört bir yanını sarmaya devam ediyor. Ders çalışmaya elverişli ortamı, güler yüzlü çalışanları ve ücretsiz ikramlarıyla Kitap Kafeler, kentte bilgiye ulaşmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, Başkan Atay’ın ilçede sayılarını artırmak için söz verdiği Efeler’in bilgi yuvası Kitap Kafelerin 13’üncü adresi, Kardeşköy Mahallesi oluyor. 13’üncü Kitap Kafe, 8 Kasım Çarşamba günü saat 13.00’te, Kardeşköy Mahallesi 5029 Sokak No: 16’da gerçekleştirilecek açılış töreniyle hizmete sunulacak.

Başkan Mehmet Fatih Atay, Efeler halkını 13’üncü Kitap Kafe’nin açılışına davet ederek, “Bugünün dünyasında, bilgiye ve öğrenmeye olan ihtiyaç hiç olmadığı kadar önemli. Bu nedenle, kentimizin her köşesinde erişilebilir, dostane ve hoş bir ortamda kitap okuma, ders çalışma, araştırma yapma fırsatı sunan kitap kafelerimizin sayısını söz verdiğimiz gibi artırmaya devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizi, her yaş ve ilgi grubundan vatandaşımızın uğrak noktası olacak 13’üncü Kitap Kafe’mizin açılış törenine davet ediyorum" diye konuştu.