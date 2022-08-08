Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir internet haber sitesinde hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğuna dikkat çekerek “Bu asılsız iddiaların sahipleri, daha önce iddia ettikleri görüşmelerin yalan olduğu ispatlanınca, algı operasyonunun maşası olmaya devam etti” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, bir internet haber sitesinde hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğuna dikkat çekerek “Bu asılsız iddiaların sahipleri, daha önce iddia ettikleri görüşmelerin yalan olduğu ispatlanınca, algı operasyonunun maşası olmaya devam etti” dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, son günlerde bir internet haber sitesinde hakkında çıkan haber ile ilgili açıklama yaptı. Haberlerin asılsız ve gerçek dışı olduğunu vurgulayan Başkan Atay, açıklamasında “8 Ağustos 2022 tarihli sözde internet haber sitesinde, yayımlanan ‘CHP’li Fatih Atay’ın AK Partili isimlerle yine gizlice buluştuğu ortaya çıktı’ başlıklı yazıda iddia edilenler tamamıyla gerçek dışıdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, daha önce iddia ettikleri görüşmelerin yalan olduğu ispatlanınca, haberlerini düzeltip, doğruları yazarak yaptıkları hatadan dönme erdemini göstermek yerine; yalanı sürdürmek, büyütmek ve sıkça tekrar etmek yöntemiyle bir algı operasyonunun maşası olmaya devam etmeyi tercih etmişlerdir. Korona virüs testimin pozitif çıkması nedeniyle bir haftadır karantinada olmama rağmen Rıza Posacı ve Neşe Menderes ile gizli görüşme yaptığımı iddia etmek, yazının nasıl bir akıl tutulması ile kaleme alındığını göstermektedir. Hiçbir etik, ilke tanımadan, belgesiz, delilsiz, ispatsız şekilde savrulan iftiraların karşısında, sadece doğruları kuşanarak Efeler halkına daha iyi hizmet etmek için çalışırken, halkımızın olumlu geri dönüşleriyle istikametimin doğru olduğunu, karalama kampanyalarının kamuoyu nezdinde bir itibarı olmadığını görüyor ve bundan memnuniyet duyuyorum. Söz konusu asılsız iddialarını ısrarla sürdüren sözde haber sitesi hakkında tüm yasal haklarımı kullanacağımı tekrar hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygılarımla arz ederim” ifadeleri yer aldı.