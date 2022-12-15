İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten hapis cezası ve siyaset yasağı cezası verilmesinin ardından Aydın’daki CHP’li belediyelerin başkanları İstanbul’a akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten hapis cezası ve siyaset yasağı cezası verilmesinin ardından Aydın’daki CHP’li belediyelerin başkanları İstanbul’a akın etti.

Sabah saatlerinde Aydın’daki CHP’li Belediye Başkanları’nın bir kısmı İzmir Adnan Menderes Hava Limanı’ndan Ekrem İmamoğlu’na destek için İstanbul’a uçarken CHP tarafından ayrıca İstanbul’a otobüs kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medya aracılığı ile fotoğraf ve mesaj yayınlayan CHP’li Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, İmamoğlu’nun yanında olduklarını belirterek “Daima doğrudan yana olacağız” dedi.