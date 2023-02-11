Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’a giderek, depremzedelerin acılarını paylaşıp, mevkidaşları ile bir araya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 6 Şubat’ta meydana gelen depremde en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’a giderek, depremzedelerin acılarını paylaşıp, mevkidaşları ile bir araya gelerek, bölgede incelemelerde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, büyük yıkımı yaşayan şehirlerden Hatay’ın Defne ilçesine ziyarette bulundu. Bölgede incelemeler yapan Başkan Atay, depremzedelerle bir araya geldi. Acılı vatandaşlarla tek tek ilgilenen Efeler Belediye Başkanı Atay, Efeler’in kapısının hepsine açık olduğunu vurgulayarak depremzedeleri ilçesine davet etti. Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel ile de görüşen Başkan Atay, mevkidaşına geçmiş olsun dileklerini iletip her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ziyarette Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Balçova eski Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya eşlik etti.

Efeler Belediyesi, afetin ilk anından itibaren Efeler halkı ile omuz omuza vererek deprem bölgelerine onlarca tır acil yardım malzemesi gönderdi. Belediye bunun yanında, arama-kurtarma ekibi EFAK başta olmak üzere çok sayıda personel ve aracını bölgeye sevk ederek yürüttüğü çalışmalarla depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.