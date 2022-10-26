Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası’nda yapılan seçim sonrası güven tazeleyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay ve beraberindeki heyet, Aydın Ticaret Borsası’nda yapılan seçim sonrası güven tazeleyen Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Borsası yönetimine yeni hizmet döneminde başarılar dileyen Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay’a gerçekleştirmiş oldukları ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın ekonomisine fayda sağlayacak her projede iş birliğine hazır olduklarını ifade etti. Ziyaret sırasında Aydın Ticaret Borsası’nın gerçekleştirecek olduğu faaliyetler konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’a, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından plaket ve Meclis Başkanı A.Bahri Erdel tarafından Aydın’ın yöresel ürünleri takdim edildi.

Efeler Belediye Başkanı M.Fatih Atay’ı, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile birlikte Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Meclis Üyeleri Ahmet Şenel ve Mustafa Akdam karşıladı.