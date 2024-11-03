TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında On Numara Sportif Efeler 09 SK, geriye düştüğü maçta Bayburt Özel İdare spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Didim Atatürk stadı

Hakemler: Cansu Tiryaki, Batuhan Bıyıklı, Çağrı Yıldırım, Mustafa Demir (4. Hakem)

Efeler 09 SK: Kemal Mert, Berkan, Gökberk, Burak, Furkan, Mustafa, (Dk45 Alihan), Sabutay, Abdullah, Emre (Dk70 Süleyman) Hakan Can (Dk60 Muhammed Berkay), Uğur (Dk82 Eren)

Bayburt Özel İdarespor: Burak, Enes, Köksal, Ali Burak, Alpay (Dk64 Cihan), Murat, Mikail (dk87 M.Semih) Mehmet, Mete (Dk87 Onur), Hüseyin (Dk82Mehmet), Muhammed Eşref

Sarı kart: Emre, Süleyman(Efeler 09SK) Onur, Alpay, Hüseyin (Bayburt)

Kırmızı Kart: Dk 66 Berkan (Efeler 09 SK)

Aydın’da yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek Aydın’da yeni haftada sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Goller: Bayburt (Ali Burak dk.33), Efeler 09 SK (Burak dk.73)

Kaynak: iha