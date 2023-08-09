TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde, geçen sezon 3.Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor’da oynayan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Özbakır’ı transfer etti.

Futbola Trabzon’da başlayan tecrübeli futbolcu, profesyonel kariyerine Kocaelispor’da başladı. Sonrasında sırasıyla Kocaelispor, Nazilli Belediyespor, Fethiyespor, 23 Elazığspor, Bergama Belediyespor ve son olarak Ayvalıkgücü Belediyespor takımlarında forma giydi. TFF 3.Lig’de 205 maçta forma giyen yeni transfer Burak Özbakır 25 kez gol sevinci yaşarken, Türkiye Kupası’nda da 10 kez çıktığı mücadelelerde 2 kez rakip ağları sarstı.