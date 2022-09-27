TFF 3.Lig 3.Grup takımlarından Efeler 09 SFK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turunda 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa temsilcisi Somaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi penaltı atışları sonucunda Efeler 09 SFK, Somaspor’u 7-6 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Efeler 09 SFK bir üst tura yükselerek büyük sevinç yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Somaspor ile deplasmanda karşılaşan Efeler 09 SFK rakibini penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

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