Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Tur eşleşmelerinde Efeler 09 SFK’nın rakibi Süper Lig ekibi Gaziantep FK oldu.

Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından olan Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Üçüncü tur eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimine toplamda 68 takım katılım sağladı. Aydın ekiplerinin seri başı olmadığı kurada Efeler 09 SFK, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile eşleşirken Kuşadasıspor’un rakibi 2.Lig temsilcisi Düzcespor oldu.

Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Gaziantep FK eşleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Kanber, "Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda rakibimiz Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK oldu. Geçen sezon ligde Play-Off yarı finali oynadığımız için bu sezon kupada 2.turdan değil, 3.turdan katıldık. Süper Lig ekiplerinden bir takımın rakibimiz olmasından dolayı mutluyuz. Üst seviyelerde olmak bizim için önemli ve mutluluk verici. Bu durum için de gururluyuz. Geçen sene Türkiye Kupası 2.Tur’da 2.Lig ekibi Somaspor’u, 3.Tur’da 1.Lig’den Altay’ı eledik. 4.Tura kadar yükseldik ve Süper Lig ekibi Ümraniyespor’a elendik. Yine geçen sene olduğu gibi bu sene de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Hem ligde hem de kupada Aydın halkını, Efeler halkını en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.