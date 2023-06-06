Efeler 09 SFK, yarın Beyoğlu Yeni Çarşıspor karşısında tur için sahaya çıkacak. Efeler 09 SFK’nın cezası nedeniyle maça seyirci alınmazken, taraftarlar stat dışına kurulacak dev ekrandan maçı takip edecek.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta play-off 2. tur rövanş maçında Efeler 09 SFK yarın Adnan Menderes Stadyumu’nda saat 16.00’da seyircisinden yoksun şekilde, Beyoğlu Yeni Çarşıspor’u konuk edecek. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan Efeler 09 SFK, bir üst tura yükselmek için sahadan en az 2 farkla galip ayrılması gerekiyor.

“Taraftarlar maçı dev ekrandan takip edecek”

PFDK, Efeler 09 SFK’nin sahasında Artvin Hopa ile oynadığı karşılaşmadaki olumsuz tezahüratlarının aynı sezonda 5. kez gerçeklemesi nedeniyle Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı maça ilişkin seyircisiz oynama cezası verdi. Bu nedenle rövanş maçında tribünlere seyirci alınmayacak. Taraftarlar, maçı yan sahalara kurulacak dev ekranlardan takip ederek stat dışından takımlarına destek olacak.