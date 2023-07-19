Yeni sezonda TFF 3.Lig 2.Grup’ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmalarında geçen sezon Hendekspor’da top koşturan 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Polat Ertek’i renklerine bağladı.
Futbola Muğla ekibi Köyceğiz Belediyespor’da başlayan Polat Ertek, Marmaris Gençlikspor, Nazilli Belediyespor, Muğlaspor, Kızılcabölükspor, Manisaspor, Aydın BBSK, TKİ Tavşanlı Linyitspor ve son olarak Hendekspor formaları giydi.
Muğla’lı oyuncu, TFF 2.Lig’de 2, TFF 3.Lig’de 94, BAL’da 129 ve Türkiye Kupası’nda 10 maçta ter dökerken toplamda 12 kez gol sevinci yaşadı.
Efeler 09 SFK’dan yapılan açıklamada, “Yeni sezonda yeşil beyazlı ekibimizde forma giyecek olan Polat Ertek’e hoş geldin diyor, Efe armamız altında başarılar diliyoruz” dedi.