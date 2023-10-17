Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, Pazarspor beraberliğinin kendilerini de üzdüğünü, bundan sonraki maçlarda da taraftarların desteğini sürdüreceğine inandığını açıkladı.

Teknik Direktör Kanber yaptığı açıklamada, “Evimizde oynadığımız Pazarspor maçında son dakikada yediğimiz golle sahadan 1 puanla ayrıldık. Bulduğumuz gol pozisyonlarından yararlanamadık. Attığımız golden sonra bulduğumuz ataklardan sonuç alsaydık sahadan mutlu ayrılan taraf olacaktık. Kaybettiğimiz 2 puan için çok üzgünüz. Oyuncularımız elinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Maçtan sonra bizlere gösterilen tepkileri anlıyorum. Son dakikada yenilen golle sahadan beraberlikle ayrılmak herkesi olduğu gibi bizleri de üzdü. Benim tepkim birkaç seyirciye oldu, taraftarımıza olmadı. Bugüne kadar taraftarımızın desteğini hep gördük, bundan sonraki maçlarda da taraftarımız arkamızda olacaktır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyor. Önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.