Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK Amasyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi olurken Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, "Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

TFF 3. Lig, 2. Grup’ta mücadelesini sürdüren Efeler 09 SFK, deplasmanda Amasyaspor’un konuğu oldu. Efeler 09 SFK 71. dakikada Enescan Özdemir’in attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Efeler 09 SFK bu sonuçla puanını 11’e çıkararak zirveden kopmadı. Maç sonrası Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber yaptığı değerlendirmede, "Hafta içinde rakibimiz Amasyaspor’a iyi çalıştık. Oyun disiplinine bağlı kalarak 90 dakikayı gerektiği gibi oynadık. Üst düzey mücadele gösterip, yürekten oynayan tüm oyuncularımızı kutlarım. Önemli bir galibiyet aldık. 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.