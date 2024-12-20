TFF 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden 10 Numara Sportif Efeler 09 SFK, Sportif Direktörlük görevine Hakan Yılmaz’ın gelmesiyle üst üste galibiyetler almaya başlarken, takımın performansından memnuniyet duyduğunu ifade eden Yılmaz; "Hedefimiz play-off" dedi.

Kulübün Asbaşkanı Hakan Yılmaz’ın, Emre Doğan’ın yerine sportif direktörlük görevini üstlenmesinin ardından Efeler 09 SFK, son iki haftada sahadan iki önemli galibiyetle ayrılarak 6 puan topladı. Bu çıkış, play-off umutlarını yeniden yeşertti. Hakan Yılmaz yönetimindeki takım, ilk maçında kendi sahasında Karabük İdmanyurdu’nu 3-1’lik skorla geçerek önemli bir zafer elde etti. Bu galibiyetin moraliyle deplasmanda 1922 Konyaspor karşısına çıkan Efeler 09 SFK, rakibini 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Böylece Hakan Yılmaz yönetiminde 2 maçta 2 galibiyet alan takım, ligin ikinci yarısında play-off için umutlarını yeşertti.

Ligin ilk yarısını 16 puanla 13. sırada tamamlayan Efeler 09 SFK, devre arası yapılacak transferlerle kadrosunu güçlendirip, ikinci yarıda play-off potasına girmeyi hedefliyor. Sportif Direktör Hakan Yılmaz, takımın performansından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren oyuncularımızın motivasyonunu yükselttik ve saha içi performanslarını geliştirmeye odaklandık. Üst üste aldığımız iki galibiyetle takımımız yeniden kendine geldi. Devre arasında yapacağımız takviyelerle play-off hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.